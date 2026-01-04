НБА запретила носить головную повязку на шее. Так делал Джейлен Саггс
НБА ввела новое специфическое правило.
НБА внесла поправку по поводу использования головной повязки. Лига запретила носить ее на шее как чокер.
Необычный способ применения повязки практиковал Джейлен Саггс из «Мэджик». Обычно он делал это в начале матчей.
«Да просто прикольно. У меня нет объяснений по этому поводу», – сказал защитник, когда его спросили про повязку на шее.
