Дрэймонд Грин получил удаление в матче с «Ютой» за споры с судьями
Дрэймонд Грин получил два технических фола подряд и был удален в матче с «Ютой».
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин вновь оказался в центре внимания. В матче против «Юты» игрок получил два технических замечания подряд и был удален с площадки после спора с судьей в конце 2-й четверти.
Грин требовал от арбитров зафиксировать нарушение правила «трех секунд» со стороны соперника. После первого замечания 35-летний баскетболист продолжил спор и заработал второй технический фол.
Это уже второе удаление Грина за последние 8 игр.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic NBA
