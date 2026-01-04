Бэм Адебайо красиво разобрался с Руди Гобером 1 на 1
Бэм Адебайо поиздевался над Руди Гобером.
Центровой «Майами» Бэм Адебайо эффектно обыграл коллегу по амплуа из «Миннесоты» Руди Гобера в одном из эпизодов матча в субботу.
Француз потерял оппонента из вида после финта звезды «Хит». Адебайо затем исполнил точный дальний бросок.
«Вулвз» победили на выезде со счетом 125:115.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости