Бэм Адебайо красиво разобрался с Руди Гобером 1 на 1

Бэм Адебайо поиздевался над Руди Гобером.

Центровой «Майами » Бэм Адебайо эффектно обыграл коллегу по амплуа из «Миннесоты» Руди Гобера в одном из эпизодов матча в субботу.

Француз потерял оппонента из вида после финта звезды «Хит». Адебайо затем исполнил точный дальний бросок.

«Вулвз» победили на выезде со счетом 125:115.