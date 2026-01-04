Джоэл Эмбиид бурно отпраздновал свой первый данк в сезоне-25/26

Джоэл Эмбиид напомнил о своем атлетизме.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид в субботу исполнил первый для себя данк в сезоне-25/26.

В 16 матче регулярного чемпионата Эмбиид поставил сверху без сопротивления во время быстрой атаки. Баскетболист стал активно праздновать удачное действие.

«Филадельфия » в гостевом матче победила «Нью-Йорк » (130:119). На счету Джоэла 26 очков, 10 подборов и 5 передач.