Видео
1

Тайриз Макси набрал 36 очков и помог «Филадельфии» одержать победу над «Никс»

Тайриз Макси с 36 очками привел «Филадельфию» к победе над «Никс».

«Филадельфия» в очередном матче регулярного чемпионата НБА взяла верх над «Нью-Йорком» на площадке соперника со счетом 130:119. Ключевую роль в успехе сыграл разыгрывающий гостей Тайриз Макси.

25-летний баскетболист набрал 36 очков и реализовав 6 трехочковых бросков, добавив к этому 8 подборов. Его партнер Джоэл Эмбиид записал на свой счет дабл-дабл (26 очков, 10 подборов). Новичок «Сиксерс» Ви Джей Эджкомб также набрал 26 очков.

Со стороны «Никс» наиболее ярко сыграл Джейлен Брансон, набравший 31 очко.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал НБА
logoФиладельфия
logoДжейлен Брансон
logoБаскетбол - видео
logoВи Джей Эджкомб
logoНью-Йорк
logoНБА
logoДжоэл Эмбиид
logoТайриз Макси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Макси был близок к трипл-даблу (34+8+10) в победном матче против «Далласа»
2 января, 07:19Видео
Тайриз Макси кроссовером уронил Калеба Мартина на паркет
2 января, 05:44Видео
Тайриз Макси о требовательности болельщиков «Филадельфии»: «Если ты не крепкий, это место не для тебя»
1 января, 21:20
Главные новости
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
45 минут назад
Деррик Джонс травмировал колено в матче с «Бостоном»
сегодня, 14:50
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
сегодня, 14:00Спецпроект
Ник Нерс: «Три матча подряд с одним составом – возможно, наш рекорд за последние 18 месяцев»
сегодня, 13:53
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 13:40
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Денвером», «Кливленд» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 13:09
Чемпионат Испании. «Барселона» нанесла «Реалу» 2-е поражение в сезоне. ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт
сегодня, 13:00Видео
Майк Браун о серии поражений «Никс»: «Это отличная возможность понять, из чего мы сделаны»
сегодня, 12:29
Джейлен Дюрен пропустит одну неделю, а Тобайас Харрис выбыл на две
сегодня, 11:56
Джейлен Браун: «Я – лучший двусторонний игрок в мире»
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Илирия» принимает «Црвену Звезду», «Сплит» встретится с «Дубаем»
15 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Брешия» встречается с «Динамо Сассари», «Милан» сыграет с «Удине» и другие матчи
51 минуту назадLive
Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»
сегодня, 14:34
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»
сегодня, 14:13
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»
сегодня, 13:24
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие матчи
сегодня, 12:54Live
Динос Митоглу получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 12:10
УНИКС официально объявил о переходе Тайрона Брюэра
сегодня, 10:17Фото
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Партизану», «Цедевита-Олимпия» крупно обыграла «Спартак Суботица»
вчера, 22:01