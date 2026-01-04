Тайриз Макси набрал 36 очков и помог «Филадельфии» одержать победу над «Никс»
Тайриз Макси с 36 очками привел «Филадельфию» к победе над «Никс».
«Филадельфия» в очередном матче регулярного чемпионата НБА взяла верх над «Нью-Йорком» на площадке соперника со счетом 130:119. Ключевую роль в успехе сыграл разыгрывающий гостей Тайриз Макси.
25-летний баскетболист набрал 36 очков и реализовав 6 трехочковых бросков, добавив к этому 8 подборов. Его партнер Джоэл Эмбиид записал на свой счет дабл-дабл (26 очков, 10 подборов). Новичок «Сиксерс» Ви Джей Эджкомб также набрал 26 очков.
Со стороны «Никс» наиболее ярко сыграл Джейлен Брансон, набравший 31 очко.
Источник: Youtube-канал НБА
