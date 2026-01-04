Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за ушиба колена
Защитник «Орландо» Джейлен Саггс получил ушиб правого колена в матче против «Чикаго» в пятницу. Сроки его возвращения пока не определены и будут зависеть от результатов лечения.
Саггс имел дело с травмами на протяжении всей своей пятилетней карьеры в НБА. Баскетболист провел только две игры после ушиба левого бедра, из-за которого пропустил семь матчей.
В прошлом сезоне Джейлен отыграл всего 35 матчей, а в марте перенес артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене. В 23 встречах текущего розыгрыша на его счету 15,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
