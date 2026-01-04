1

Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за ушиба колена

Защитник «Орландо» Джейлен Саггс получил ушиб правого колена в матче против «Чикаго» в пятницу. Сроки его возвращения пока не определены и будут зависеть от результатов лечения.

Саггс имел дело с травмами на протяжении всей своей пятилетней карьеры в НБА. Баскетболист провел только две игры после ушиба левого бедра, из-за которого пропустил семь матчей.

В прошлом сезоне Джейлен отыграл всего 35 матчей, а в марте перенес артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене. В 23 встречах текущего розыгрыша на его счету 15,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
logoОрландо
logoДжейлен Саггс
травмы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Матас Бузелис поставил сверху через Джейлена Саггса
вчера, 04:14Видео
Джамал Мозли о травме Франца Вагнера: «Пока мы не можем назвать точные сроки возвращения»
30 декабря 2025, 13:33
Джейлен Саггс избежал серьезной травмы. У одного из лидеров «Мэджик» ушиб бедра
16 декабря 2025, 04:31
Джейлен Брансон набрал 40 очков (личный рекорд сезона) и помог «Нью-Йорку» пройти в финал Кубка НБА
14 декабря 2025, 06:44Видео
Главные новости
Единая лига ВТБ. 27 очков Ливая Рэндолфа принесли «Зениту» победу над «Пармой», УНИКС обыграл «Локомотив‑Кубань» в гостях и другие результаты
45 минут назад
Деррик Джонс травмировал колено в матче с «Бостоном»
сегодня, 14:50
Тест про главное баскетбольное открытие 2025 года
сегодня, 14:00Спецпроект
Ник Нерс: «Три матча подряд с одним составом – возможно, наш рекорд за последние 18 месяцев»
сегодня, 13:53
ACB. «Барселона» обыграла «Реал» и прервала 9-матчевую серию поражений в класико, «Валенсия» примет «Манресу» и другие матчи
сегодня, 13:40
НБА. «Бруклин» Дёмина сыграет с «Денвером», «Кливленд» примет «Детройт» и другие матчи
сегодня, 13:09
Чемпионат Испании. «Барселона» нанесла «Реалу» 2-е поражение в сезоне. ВидеоСпортс’’ показал матч в прямом эфире совместно с ТВ Старт
сегодня, 13:00Видео
Майк Браун о серии поражений «Никс»: «Это отличная возможность понять, из чего мы сделаны»
сегодня, 12:29
Джейлен Дюрен пропустит одну неделю, а Тобайас Харрис выбыл на две
сегодня, 11:56
Джейлен Браун: «Я – лучший двусторонний игрок в мире»
сегодня, 10:38
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Илирия» принимает «Црвену Звезду», «Сплит» встретится с «Дубаем»
15 минут назадLive
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Кардицасом», «Арис» уступил «Олимпиакосу»
16 минут назад
Чемпионат Италии. «Брешия» встречается с «Динамо Сассари», «Милан» сыграет с «Удине» и другие матчи
51 минуту назадLive
Василий Карасев после победы над «Уралмашем»: «Многое не получалось, особенно в нападении. Видимо, салат Оливье еще выходит из игроков»
сегодня, 14:34
Ростислав Вергун о поражении от МБА-МАИ: «В этой лиге нет слабых команд, если ты не готов добавить в конце, это сделает соперник»
сегодня, 14:13
Йовица Арсич после матча с «Пари НН»: «Не помню, чтобы в Лиге ВТБ кто-то бросал хуже 50% со штрафных – это основная причина поражения»
сегодня, 13:24
Чемпионат Турции. «Бешикташ» сыграет с «Фенербахче», «Анадолу Эфес» выиграл у «Мерсина» и другие матчи
сегодня, 12:54Live
Динос Митоглу получил травму задней поверхности бедра
сегодня, 12:10
УНИКС официально объявил о переходе Тайрона Брюэра
сегодня, 10:17Фото
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Партизану», «Цедевита-Олимпия» крупно обыграла «Спартак Суботица»
вчера, 22:01