Джейлен Саггс выбыл на неопределенный срок из-за ушиба колена

Защитник «Орландо » Джейлен Саггс получил ушиб правого колена в матче против «Чикаго» в пятницу. Сроки его возвращения пока не определены и будут зависеть от результатов лечения.

Саггс имел дело с травмами на протяжении всей своей пятилетней карьеры в НБА . Баскетболист провел только две игры после ушиба левого бедра, из-за которого пропустил семь матчей.

В прошлом сезоне Джейлен отыграл всего 35 матчей, а в марте перенес артроскопическую операцию по удалению фрагмента хряща в левом колене. В 23 встречах текущего розыгрыша на его счету 15,0 очка, 3,7 подбора и 4,7 передачи в среднем за игру.