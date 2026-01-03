«Денвер» «приятно удивлен» прогрессу в восстановлении Йокича, Гордон и Браун могут вернуться в строй до среды

«Наггетс» поделились оптимистичными новостями по своим травмированным.

«Денвер» «приятно удивлен» прогрессом в восстановлении центрового Николы Йокича. Серб выбыл ориентировочно на месяц из-за травмы колена, но активно работает на велотренажере, на тренажере-лестнице и хорошо себя чувствует.

Форвард Аарон Гордон и защитник Кристиан Браун завершают реабилитацию. Оба игрока могут вернуться в строй во время выездного турне команды, которое завершается матчем в среду в Бостоне.

«Наггетс» пока не рассматривают вариант с приглашением дополнительного игрока на 10-дневный контракт. Одной из задач команды считается сокращение платежки на 400 тысяч долларов, чтобы упасть ниже налогового порога.