  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Денвер» «приятно удивлен» прогрессу в восстановлении Йокича, Гордон и Браун могут вернуться в строй до среды
6

«Денвер» «приятно удивлен» прогрессу в восстановлении Йокича, Гордон и Браун могут вернуться в строй до среды

«Наггетс» поделились оптимистичными новостями по своим травмированным.

«Денвер» «приятно удивлен» прогрессом в восстановлении центрового Николы Йокича. Серб выбыл ориентировочно на месяц из-за травмы колена, но активно работает на велотренажере, на тренажере-лестнице и хорошо себя чувствует.

Форвард Аарон Гордон и защитник Кристиан Браун завершают реабилитацию. Оба игрока могут вернуться в строй во время выездного турне команды, которое завершается матчем в среду в Бостоне.

«Наггетс» пока не рассматривают вариант с приглашением дополнительного игрока на 10-дневный контракт. Одной из задач команды считается сокращение платежки на 400 тысяч долларов, чтобы упасть ниже налогового порога.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Райана Блэкберна
logoНБА
logoАарон Гордон
logoДенвер
logoНикола Йокич
травмы
logoКристиан Браун
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
НБА. «Майами» примет «Миннесоту», «Клипперс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи
вчера, 22:02
Шэй Гилджес-Александер: «Насколько Диллон Брукс чокнутый на площадке, настолько же приятный партнер по команде, ценю его способность переключаться»
вчера, 19:10
Майк Браун о поражении от «Атланты»: «Я сам мысленно освистывал себя. У фанатов есть на это право, если мы играем таким образом»
вчера, 18:25
Джей Джей Редик: «Нельзя полагаться на отдельных парней. Когда весь коллектив действует так, как сегодня, это приносит нам успех»
вчера, 17:40
Расселл Уэстбрук обошел Оскара Робертсона и поднялся на 15-е место по результативности в НБА
вчера, 17:10Фото
«Реал» примет «Барселону». 4 января ВидеоСпортс’’ покажет трансляцию матча чемпионата Испании по баскетболу совместно с ТВ Старт
вчера, 16:33Видео
«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4
вчера, 15:30
Тони Джекири близок к соглашению с «Партизаном» и заменит уходящего Тайрика Джонса
вчера, 13:29
Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ
вчера, 13:20Фото
Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
вчера, 12:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» уступил «Партизану», «Цедевита-Олимпия» крупно обыграла «Спартак Суботица»
вчера, 22:01
ACB. «Ховентуд» победил «Тенерифе», «Бреоган» обыграл «Уникаху» и другие результаты
вчера, 22:01
Чемпионат Италии. «Варезе» обыграл «Наполи»
вчера, 19:14
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» разгромил «Петким Спор», «Трабзонспор» победил «Тюрк Телеком»
вчера, 18:53
Чемпионат Греции. «Миконос» обыграл ПАОК, «Промитеас» уступил АЕКу
вчера, 18:50
Матч «Трапани Шарк» против «Виртуса» отменен, место клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата и Лиге чемпионов под вопросом
вчера, 13:59
Дарон Расселл («Клуж») и Деванте Джонс («Тренто») разделили награду MVP 12-го тура Еврокубка
вчера, 12:30Фото
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
2 января, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
2 января, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
2 января, 18:10