«Реал» примет «Барселону». 4 января ВидеоСпортс’’ покажет трансляцию матча чемпионата Испании по баскетболу совместно с ТВ Старт

ВидеоСпортс’‘ покажет матч испанского чемпионата.

ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт покажет главное испанское баскетбольное противостояние. «Реал » примет «Барселону» 4 января в 14:30 по московскому времени.

Клуб из Мадрида после 13 матчей идет на первом месте в национальном чемпионате, оступившись только раз в начале октября в игре с «Басконией».

«Барселона » пока 4-я (9-4), однако команда пока не проигрывала в турнире после прихода нового главного тренера Хавьера Паскуаля .

Трансляция начнется 4 января в 14:25.