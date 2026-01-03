«Реал» примет «Барселону». 4 января ВидеоСпортс’’ покажет трансляцию матча чемпионата Испании по баскетболу совместно с ТВ Старт
ВидеоСпортс’‘ покажет матч испанского чемпионата.
ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт покажет главное испанское баскетбольное противостояние. «Реал» примет «Барселону» 4 января в 14:30 по московскому времени.
Клуб из Мадрида после 13 матчей идет на первом месте в национальном чемпионате, оступившись только раз в начале октября в игре с «Басконией».
«Барселона» пока 4-я (9-4), однако команда пока не проигрывала в турнире после прихода нового главного тренера Хавьера Паскуаля.
Трансляция начнется 4 января в 14:25.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости