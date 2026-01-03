  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Реал» примет «Барселону». 4 января ВидеоСпортс’’ покажет трансляцию матча чемпионата Испании по баскетболу совместно с ТВ Старт
Видео
0

«Реал» примет «Барселону». 4 января ВидеоСпортс’’ покажет трансляцию матча чемпионата Испании по баскетболу совместно с ТВ Старт

ВидеоСпортс’‘ покажет матч испанского чемпионата.

ВидеоСпортс’‘ совместно с ТВ Старт покажет главное испанское баскетбольное противостояние. «Реал» примет «Барселону» 4 января в 14:30 по московскому времени.

Клуб из Мадрида после 13 матчей идет на первом месте в национальном чемпионате, оступившись только раз в начале октября в игре с «Басконией».

«Барселона» пока 4-я (9-4), однако команда пока не проигрывала в турнире после прихода нового главного тренера Хавьера Паскуаля.

Трансляция начнется 4 января в 14:25.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ВидеоСпортс’‘
logoчемпионат Испании
logoБаскетбол - видео
logoБарселона
Хавьер Паскуаль
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вражда «Реала» с «Барсой» в баскете – как от ненависти пришли к здоровому блокбастеру?
сегодня, 17:20Трибуна
Рекордный тур в Испании: так много не забивали 37 лет! Главное – на ВидеоСпортсе’‘
30 декабря 2025, 13:21
ACB. «Реал» справился с «Уникахой», «Барселона» выиграла у «Бильбао» и другие результаты
28 декабря 2025, 20:22
Главные новости
НБА. «Майами» примет «Миннесоту», «Клипперс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи
сегодня, 19:40
«Денвер» «приятно удивлен» прогрессу в восстановлении Йокича, Гордон и Браун могут вернуться в строй до среды
сегодня, 19:40
Шэй Гилджес-Александер: «Насколько Диллон Брукс чокнутый на площадке, настолько же приятный партнер по команде, ценю его способность переключаться»
сегодня, 19:10
Майк Браун о поражении от «Атланты»: «Я сам мысленно освистывал себя. У фанатов есть на это право, если мы играем таким образом»
сегодня, 18:25
Джей Джей Редик: «Нельзя полагаться на отдельных парней. Когда весь коллектив действует так, как сегодня, это приносит нам успех»
сегодня, 17:40
Расселл Уэстбрук обошел Оскара Робертсона и поднялся на 15-е место по результативности в НБА
сегодня, 17:10Фото
«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4
сегодня, 15:30
Тони Джекири близок к соглашению с «Партизаном» и заменит уходящего Тайрика Джонса
сегодня, 13:29
Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ
сегодня, 13:20Фото
Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
сегодня, 12:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Варезе» обыграл «Наполи»
сегодня, 19:14
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» разгромил «Петким Спор», «Трабзонспор» победил «Тюрк Телеком»
сегодня, 18:53
Чемпионат Греции. «Миконос» обыграл ПАОК, «Промитеас» уступил АЕКу
сегодня, 18:50
Матч «Трапани Шарк» против «Виртуса» отменен, место клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата и Лиге чемпионов под вопросом
сегодня, 13:59
Дарон Расселл («Клуж») и Деванте Джонс («Тренто») разделили награду MVP 12-го тура Еврокубка
сегодня, 12:30Фото
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 12:28
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10