Шэй Гилджес-Александер: «Насколько Диллон Брукс чокнутый на площадке, настолько же приятный партнер по команде, ценю его способность переключаться»
Шэй Гилджес-Александер описал взаимоотношения с Диллоном Бруксом.
Шэю Гилджес-Александеру предстоит встреча с партнером по сборной Канады Диллоном Бруксом. Лидер «Оклахомы» описал свои взаимоотношения с форвардом «Финикса».
«Диллон – один из лучших партнеров, которые у меня когда-либо были. Просто отличный парень. Очень вежливый. С ним легко общаться. Приятный. Никакого эго.
Насколько он чокнутый на площадке, настолько же приятный в личном общении, во всяком случае в моем опыте.
Это заставляет еще больше ценить в нем умение переключаться и делать все ради победы. Куда бы он ни приходил в НБА, его команды набирают ход. Он меняет их в лучшую сторону. И это не случайность», – заключил Гилджес-Александер.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джастина Мартинеса
