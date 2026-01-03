Майк Браун о поражении от «Атланты»: «Я сам мысленно освистывал себя. У фанатов есть на это право, если мы играем таким образом»

Майк Браун поделился эмоциями после домашнего поражения.

«Никс» уступили «Хоукс» на своей арене – 99:111. В матче не принимали участия Трэй Янг (ушиб бедра) со стороны «Атланты» и Карл-Энтони Таунс (отравление) со стороны «Никс».

«Надо отдать им должное. Они приехали играть в контактный баскетбол и сбили наши планы в атаке.

Мы плохо удерживали их от проникновения в «краску». Они набрали 32 очка из нее в первой половине и 58 в матче в целом.

41 очко пришлось на быстрые атаки. Мы плохо справились и с этим.

Сумели немного выправиться в 4-й четверти. Стали действовать активнее, перемещаться, выталкивать их.

Мы были слишком однообразны в атаке, это помогало сопернику, у них хорошие специалисты по индивидуальной защите. Плохо исполняли наши стандартные розыгрыши.

У нас были возможности для открытых бросков, но нельзя недооценивать «Атланту». У них сильная, габаритная, атлетичная команда, которая выкладывалась на площадке.

Я сам мысленно освистывал себя. У фанатов есть на это право, если мы играем таким образом.

Пытался найти пятерку, которая сможет завести наше нападение. Нам удалось это ближе к концу, но мы получили 2 быстрые «трешки», которые решили исход матча», – поделился главный тренер Майк Браун .