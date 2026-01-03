Джей Джей Редик: «Нельзя полагаться на отдельных парней. Когда весь коллектив действует так, как сегодня, это приносит нам успех»

Джей Джей Редик прокомментировал победу «Лейкерс» над «Мемфисом».

«Лейкерс » справились с «Мемфисом » (128:121). Луки Дончич и Леброн Джеймс взяли на себя основную нагрузку по набору очков, но главный тренер Джей Джей Редик высоко оценил игру команды в целом.

«Наша защита хорошо показала себя в клатче.

Когда Джексон Хэйс был на площадке, нам удавалось успешно сдваиваться, провоцировать потери и останавливать атаки несколько раз подряд в концовке.

Джейк Ларэвиа старательно участвовал в активном нападении – открывался у кольца, бежал, взламывал защиту. Это привело к ключевым успехам в концовке.

Попадания Маркуса Смарта и Джарреда Вандербилта сняли нагрузку и излишнее давление с Леброна и Луки.

Нельзя полагаться на отдельных парней. Когда весь коллектив действует так, как сегодня, это приносит нам успех», – заключил Редик.