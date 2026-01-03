Джей Джей Редик: «Нельзя полагаться на отдельных парней. Когда весь коллектив действует так, как сегодня, это приносит нам успех»
«Лейкерс» справились с «Мемфисом» (128:121). Луки Дончич и Леброн Джеймс взяли на себя основную нагрузку по набору очков, но главный тренер Джей Джей Редик высоко оценил игру команды в целом.
«Наша защита хорошо показала себя в клатче.
Когда Джексон Хэйс был на площадке, нам удавалось успешно сдваиваться, провоцировать потери и останавливать атаки несколько раз подряд в концовке.
Джейк Ларэвиа старательно участвовал в активном нападении – открывался у кольца, бежал, взламывал защиту. Это привело к ключевым успехам в концовке.
Попадания Маркуса Смарта и Джарреда Вандербилта сняли нагрузку и излишнее давление с Леброна и Луки.
Нельзя полагаться на отдельных парней. Когда весь коллектив действует так, как сегодня, это приносит нам успех», – заключил Редик.