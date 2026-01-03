Расселл Уэстбрук обошел Оскара Робертсона и поднялся на 15-е место по результативности в НБА

Расселл Уэстбрук продолжает ставить рекорды.

В проигранном матче против «Финикса» (102:129) разыгрывающий «Сакраменто » Расселл Уэстбрук набрал 17 очков и вышел на 15 строчку (26711) по результативности в НБА за карьеру, обогнав Оскара Робертсона (26710).

Впереди него Хаким Оладжувон (26946).

Уэстбрук (9616) также обошел Роберта Пэриша (9614) по количеству реализованных попыток с игры. Защитник теперь находится на 19-й строчке по этому показателю и попробует догнать Патрика Юинга (9702).