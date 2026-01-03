«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4
Травма колена Николы Йокича вывела его из строя примерно на месяц, поставив под угрозу возможность бороться за индивидуальные награды, однако серб остается на первом месте, пока сохраняет эти шансы, благодаря отрыву от преследователей.
Джейлен Браун закрепился на 4-й строчке. Общий состав десятки лучших игроков опять остался неизменным, обозначив круг основных претендентов на награду. Виктор Вембаньяма и Кейд Каннингем ведут борьбу за 5-е место.
Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:
Никола Йокич («Денвер», место в последнем рейтинге – 1);
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома», 2);
Лука Дончич («Лейкерс», 3);
Джейлен Брансон («Нью-Йорк», 4);
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 6);
Кейд Каннингем («Детройт», 5);
Джейлен Браун («Бостон», 7);
Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);
Тайриз Макси («Филадельфия», 9);
Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10).