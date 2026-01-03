8

«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4

Никола Йокич продолжает лидировать в рейтинге от НБА.

Травма колена Николы Йокича вывела его из строя примерно на месяц, поставив под угрозу возможность бороться за индивидуальные награды, однако серб остается на первом месте, пока сохраняет эти шансы, благодаря отрыву от преследователей.

Джейлен Браун закрепился на 4-й строчке. Общий состав десятки лучших игроков опять остался неизменным, обозначив круг основных претендентов на награду. Виктор Вембаньяма и Кейд Каннингем ведут борьбу за 5-е место.

Топ-10 претендентов на MVP по версии NBA.com:

  1. Никола ЙокичДенвер», место в последнем рейтинге – 1);

  2. Шэй Гилджес-АлександерОклахома», 2);

  3. Лука ДончичЛейкерс», 3);

  4. Джейлен БрансонНью-Йорк», 4);

  5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 6);

  6. Кейд КаннингемДетройт», 5);

  7. Джейлен Браун («Бостон», 7);

  8. Энтони Эдвардс («Миннесота», 8);

  9. Тайриз Макси («Филадельфия», 9);

  10. Алперен Шенгюн («Хьюстон», 10).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
