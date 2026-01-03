3

НБА. «Майами» примет «Миннесоту», «Клипперс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи

4 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Майами» сыграет с «Миннесотой» в матче шестых мест Восточной и Западной конференций. «Клипперс» постараются продлить 6-матчевую победную серию во встрече с «Бостоном».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
