НБА. «Майами» примет «Миннесоту», «Клипперс» сыграют с «Бостоном» и другие матчи
4 января в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.
«Майами» сыграет с «Миннесотой» в матче шестых мест Восточной и Западной конференций. «Клипперс» постараются продлить 6-матчевую победную серию во встрече с «Бостоном».
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
