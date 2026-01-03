Тони Джекири близок к соглашению с «Партизаном» и заменит уходящего Тайрика Джонса
Тони Джекири может заменить Тайрика Джонса в «Партизане».
Бигмен Тайрик Джонс, находящийся в конфликте с болельщиками «Партизана», планирует как можно быстрее сменить клуб. Приоритетным вариантом игрока, по сообщению источников, считается греческий «Олимпиакос». Другим направлением является израильский «Маккаби». Переход баскетболиста задерживался из-за поиска необходимой замены в передней линии.
Эту позицию должен занять Тони Джекири. ЦСКА только что сообщил о расставании с центровым по соглашению сторон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
