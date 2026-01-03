Матч «Трапани Шарк» против «Виртуса» отменен, место клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата и Лиге чемпионов под вопросом

Кризис в «Трапани Шарк» подошел к решающему этапу.

Выездной матч «Трапани Шарк» против «Виртуса » в рамках итальянского чемпионата был отменен. Федерация приняла это решение в связи с финансовыми проблемами клуба. Президент и владелец «Трапани Шарк» Валерио Антонини будет ответчиком в суде 7 января по вопросу долгов и налоговых недочетов.

Ситуация ставит под вопрос как членство клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата, так и возможность продолжать выступление в Лиге чемпионов, где команда пробилась в плей-ин и должна встретиться с израильским «Хапоэлем » из Холона 6 января.