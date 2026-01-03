Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ

Лига ВТБ признала Террелла Картера MVP декабря.

Дебютант чемпионата России 29-летний центровой «Бетсити Пармы » Террелл Картер был назван самым ценным игроком декабря в Лиге ВТБ.

Картер набирал 14 очков, 7 подборов и 2,5 передачи в среднем и попал в символическую пятерку недели.

«Парма» завершила месяц с результатом 5-1 и закончила 2025 год на 3-м месте в «регулярке», опередив «Локомотив-Кубань» и «Зенит».

«Данная награда – это не только личный прогресс, но и успех всей команды. С нашим составом это был лишь вопрос времени, когда кто-то из парней получит награду, потому что все парни достойны!» – поделился эмоциями баскетболист.