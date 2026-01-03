Фото
0

Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ

Лига ВТБ признала Террелла Картера MVP декабря.

Дебютант чемпионата России 29-летний центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер был назван самым ценным игроком декабря в Лиге ВТБ.

Картер набирал 14 очков, 7 подборов и 2,5 передачи в среднем и попал в символическую пятерку недели.

«Парма» завершила месяц с результатом 5-1 и закончила 2025 год на 3-м месте в «регулярке», опередив «Локомотив-Кубань» и «Зенит».

«Данная награда – это не только личный прогресс, но и успех всей команды. С нашим составом это был лишь вопрос времени, когда кто-то из парней получит награду, потому что все парни достойны!» – поделился эмоциями баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Террелл Картер
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
БЕТСИТИ ПАРМА – Зенит – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Единая лига ВТБ, 4 января 2026
вчера, 19:30Пользовательская новость
Сергей Козин о поражении от «Пармы»: «В какие-то моменты начали нервничать и не решались на броски»
29 декабря 2025, 17:59
Евгений Пашутин после победы над «Пари НН»: «Забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол»
29 декабря 2025, 17:48
Главные новости
«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4
44 минуты назад
Тони Джекири близок к соглашению с «Партизаном» и заменит уходящего Тайрика Джонса
сегодня, 13:29
Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
сегодня, 12:10Фото
«Когда были срочно нужны очки, он набирал их чисто на силе воли». Леброн Джеймс обновил рекорд результативности (31) для 41-летних игроков
сегодня, 11:05
Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 10:33Фото
Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»
сегодня, 10:08
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 10:00Спецпроект
Менеджер НБА: «К весне каждая третья игра будет против сливающих сезон команд»
сегодня, 09:42
Центровой Тони Джекири завершил выступление за ЦСКА по соглашению сторон
сегодня, 09:28
«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 08:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Трапани Шарк» против «Виртуса» отменен, место клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата и Лиге чемпионов под вопросом
сегодня, 13:59
Дарон Расселл («Клуж») и Деванте Джонс («Тренто») разделили награду MVP 12-го тура Еврокубка
сегодня, 12:30Фото
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 12:28
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 12:28
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 12:28
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10