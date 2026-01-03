Фото
0

Дарон Расселл («Клуж») и Деванте Джонс («Тренто») разделили награду MVP 12-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал MVP 12-х матчей турнира.

Награду самому ценному игроку 12-го тура Еврокуба разделили между собой разыгрывающие Дарон Расселл из «Клужа» и Деванте Джонс из «Тренто».

Румынский «Клуж» дома обыграл польский «Шленск» (94:92). У Расселла 30 очков, 7 подборов, 7 передач и 1 перехват. Защитник реализовал 7 из 11 двухочковых, 2 из 7 трехочковых и 10 из 15 штрафных бросков.

Итальянский «Тренто» на своей арене справился с «Лондоном» (85:73). В активе Джонса 33 очка, 3 подбора и 2 передачи при 8 точных из 9 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 11 из 12 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Еврокубка
logoШленск
logoТренто
logoЕврокубок
logoКлуж
logoЛондон Лайонс
Деванте Джонс
Дарон Расселл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Еврокубок. «Будучность» обыграла «Тюрк Телеком», «Хапоэль Иерусалим» разгромил «Манресу» и другие результаты
30 декабря 2025, 20:22
Еврокубок. «Тюрк Телеком» проиграл «Бурку», «Лондон» одержал победу над «Бешикташем» в овертайме и другие результаты
17 декабря 2025, 22:05
Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Клужа», «Манреса» разобралась с «Цедевитой-Олимпией» и другие результаты
10 декабря 2025, 21:57
Главные новости
«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4
44 минуты назад
Тони Джекири близок к соглашению с «Партизаном» и заменит уходящего Тайрика Джонса
сегодня, 13:29
Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ
сегодня, 13:20Фото
Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
сегодня, 12:10Фото
«Когда были срочно нужны очки, он набирал их чисто на силе воли». Леброн Джеймс обновил рекорд результативности (31) для 41-летних игроков
сегодня, 11:05
Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 10:33Фото
Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»
сегодня, 10:08
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 10:00Спецпроект
Менеджер НБА: «К весне каждая третья игра будет против сливающих сезон команд»
сегодня, 09:42
Центровой Тони Джекири завершил выступление за ЦСКА по соглашению сторон
сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Трапани Шарк» против «Виртуса» отменен, место клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата и Лиге чемпионов под вопросом
сегодня, 13:59
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 12:28
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 12:28
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 12:28
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
вчера, 18:10