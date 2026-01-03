Дарон Расселл («Клуж») и Деванте Джонс («Тренто») разделили награду MVP 12-го тура Еврокубка

Еврокубок назвал MVP 12-х матчей турнира.

Награду самому ценному игроку 12-го тура Еврокуба разделили между собой разыгрывающие Дарон Расселл из «Клужа» и Деванте Джонс из «Тренто».

Румынский «Клуж» дома обыграл польский «Шленск» (94:92). У Расселла 30 очков, 7 подборов, 7 передач и 1 перехват. Защитник реализовал 7 из 11 двухочковых, 2 из 7 трехочковых и 10 из 15 штрафных бросков.

Итальянский «Тренто» на своей арене справился с «Лондоном» (85:73). В активе Джонса 33 очка, 3 подбора и 2 передачи при 8 точных из 9 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 11 из 12 штрафных.