Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 19-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 19-го тура Евролиги стал 29-летний разыгрывающий «Фенербахче » Уэйд Болдуин .

Защитник помог своей команде победить «Басконию» в гостях – 108:93.

На счету Болдуина 24 очка, 4 подбора, 7 передач и 1 блок-шот. Баскетболист реализовал 7 из 14 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных бросков.

Это 8-я награда MVP тура у игрока в карьере.