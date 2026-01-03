Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
Евролига назвала MVP 19-х матчей турнира.
Самым ценным игроком 19-го тура Евролиги стал 29-летний разыгрывающий «Фенербахче» Уэйд Болдуин.
Защитник помог своей команде победить «Басконию» в гостях – 108:93.
На счету Болдуина 24 очка, 4 подбора, 7 передач и 1 блок-шот. Баскетболист реализовал 7 из 14 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных бросков.
Это 8-я награда MVP тура у игрока в карьере.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
