Фото
0

Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 19-х матчей турнира.

Самым ценным игроком 19-го тура Евролиги стал 29-летний разыгрывающий «Фенербахче» Уэйд Болдуин.

Защитник помог своей команде победить «Басконию» в гостях – 108:93.

На счету Болдуина 24 очка, 4 подбора, 7 передач и 1 блок-шот. Баскетболист реализовал 7 из 14 двухочковых, 2 из 4 трехочковых и 4 из 5 штрафных бросков.

Это 8-я награда MVP тура у игрока в карьере.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
logoБаскония
logoУэйд Болдуин
logoФенербахче
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 10:33Фото
Баскония – Фенербахче – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Евролига, 2 января 2026
вчера, 11:44Пользовательская новость
Крис Силва достиг соглашения о переходе в «Фенербахче»
30 декабря 2025, 16:28
Главные новости
«Гонка за MVP». Никола Йокич пока остается лидером, Джейлен Брансон закрепился в Топ-4
41 минуту назад
Тони Джекири близок к соглашению с «Партизаном» и заменит уходящего Тайрика Джонса
сегодня, 13:29
Центровой «Бетсити Пармы» Террелл Картер стал MVP декабря в Единой лиге ВТБ
сегодня, 13:20Фото
«Когда были срочно нужны очки, он набирал их чисто на силе воли». Леброн Джеймс обновил рекорд результативности (31) для 41-летних игроков
сегодня, 11:05
Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 10:33Фото
Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»
сегодня, 10:08
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 10:00Спецпроект
Менеджер НБА: «К весне каждая третья игра будет против сливающих сезон команд»
сегодня, 09:42
Центровой Тони Джекири завершил выступление за ЦСКА по соглашению сторон
сегодня, 09:28
«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 08:53Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Матч «Трапани Шарк» против «Виртуса» отменен, место клуба в высшем дивизионе итальянского чемпионата и Лиге чемпионов под вопросом
сегодня, 13:59
Дарон Расселл («Клуж») и Деванте Джонс («Тренто») разделили награду MVP 12-го тура Еврокубка
сегодня, 12:30Фото
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 12:28
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 12:28
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 12:28
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10