Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
«Фенербахче» объявил о подписании Криса Силвы.
MVP прошедшего группового этапа Лиги чемпионов форвард Крис Силва (29 лет, 203 см) официально присоединился к турецкому «Фенербахче».
Силва набирал в среднем 14,8 очка (70% точности бросков с игры), делал 8 подборов, 1,8 передачи, а также 1,6 перехвата и 1 блок‑шот за матч в международном турнире под эгидой ФИБА за АЕК.
Теперь форвард из Габона попробует свои силы в Евролиге в составе действующего чемпиона.
На старте карьеры Силва провел 4 года в НБА, отыграв 70 матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
