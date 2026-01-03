Фото
0

Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о подписании Криса Силвы.

MVP прошедшего группового этапа Лиги чемпионов форвард Крис Силва (29 лет, 203 см) официально присоединился к турецкому «Фенербахче».

Силва набирал в среднем 14,8 очка (70% точности бросков с игры), делал 8 подборов, 1,8 передачи, а также 1,6 перехвата и 1 блок‑шот за матч в международном турнире под эгидой ФИБА за АЕК.

Теперь форвард из Габона попробует свои силы в Евролиге в составе действующего чемпиона.

На старте карьеры Силва провел 4 года в НБА, отыграв 70 матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Фенербахче»
