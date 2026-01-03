«Когда были срочно нужны очки, он набирал их чисто на силе воли». Леброн Джеймс обновил рекорд результативности (31) для 41-летних игроков
Леброн Джеймс обошел Карима Абдул-Джаббара по результативности в матче в 41 год.
«Лейкерс» обыграли «Мемфис» со счетом 128:121. На счету Леброна Джеймса, которому недавно исполнился 41 год, 31 очко.
«Он был феноменален. Несколько отрезков, когда соперники совершали рывок, и он каждый раз находил ответ. Когда нам срочно требовались очки, он набирал их чисто на силе воли. Атаковал, прорывался в «краску», работал под кольцом. Феноменально», – описал его выступление главный тренер Джей Джей Редик.
Джеймс обновил рекорд по результативности в «регулярках» НБА, ранее принадлежавший Кариму Абдул-Джаббару (25 очков), для баскетболистов в возрасте 41 года.
