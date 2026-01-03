  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»
2

Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»

В НБА считают эту зиму бедной на события на трансферном рынке.

В первой части сезона-2025/26 обсуждались слухи о возможных изменениях в карьере нескольких заметных игроков, включая Янниса Адетокумбо, Энтони Дэвиса, Трэя Янга, Зака Лавина, Джа Морэнта и других.

В разговоре с ESPN менеджеры лиги критически отнеслись к этим возможностям.

«Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету», – заявил один руководитель.

«Все эти парни останутся на своих местах. Не думаю, что этот период будет активным, как предполагалось. И хорошие игроки вряд ли будут доступны», – подтвердил это мнение менеджер клуба с Запада.

«Если Яннис подождет до лета, у него будет максимальный контроль над своим будущим», – рассудил скаут с Востока.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoЯннис Адетокумбо
logoТрэй Янг
logoЭнтони Дэвис
logoДжа Морэнт
logoЗак Лавин
logoНБА
logoМилуоки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дабл-дабл Янниса Адетокумбо (30+10+5) позволил «Бакс» справиться с «Хорнетс»
сегодня, 05:44Видео
Яннис Адетокумбо сам нарисовал комбинацию, которая привела к победному аллей-упу в матче с «Хорнетс»
сегодня, 05:39Видео
Никола Йокич, Энтони Эдвардс и Шэй Гилджес-Александер – в топ-3 лучших игроков 2025 года по версии НБА
вчера, 17:06
Главные новости
Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
10 минут назадФото
«Когда были срочно нужны очки, он набирал их чисто на силе воли». Леброн Джеймс обновил рекорд результативности (31) для 41-летних игроков
сегодня, 11:05
Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 10:33Фото
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 10:00Спецпроект
Менеджер НБА: «К весне каждая третья игра будет против сливающих сезон команд»
сегодня, 09:42
Центровой Тони Джекири завершил выступление за ЦСКА по соглашению сторон
сегодня, 09:28
«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 08:53Видео
Матас Бузелис и Джейлен Уильямс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:32Видео
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков за 28 минут в победной игре с «Голден Стэйт»
сегодня, 07:50Видео
Гилберт Аренас о Уэстбруке: «Не могу назвать его игроком с высоким IQ»
сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 07:08
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 07:03
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 06:51
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
вчера, 18:10
Около 150 местных испанских организаций требуют отменить матч Евролиги «Барселона» – «Маккаби Тель-Авив»
вчера, 16:13