Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»
В НБА считают эту зиму бедной на события на трансферном рынке.
В первой части сезона-2025/26 обсуждались слухи о возможных изменениях в карьере нескольких заметных игроков, включая Янниса Адетокумбо, Энтони Дэвиса, Трэя Янга, Зака Лавина, Джа Морэнта и других.
В разговоре с ESPN менеджеры лиги критически отнеслись к этим возможностям.
«Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету», – заявил один руководитель.
«Все эти парни останутся на своих местах. Не думаю, что этот период будет активным, как предполагалось. И хорошие игроки вряд ли будут доступны», – подтвердил это мнение менеджер клуба с Запада.
«Если Яннис подождет до лета, у него будет максимальный контроль над своим будущим», – рассудил скаут с Востока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
