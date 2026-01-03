Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»

В НБА считают эту зиму бедной на события на трансферном рынке.

В первой части сезона-2025/26 обсуждались слухи о возможных изменениях в карьере нескольких заметных игроков, включая Янниса Адетокумбо , Энтони Дэвиса , Трэя Янга , Зака Лавина , Джа Морэнта и других.

В разговоре с ESPN менеджеры лиги критически отнеслись к этим возможностям.

«Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету», – заявил один руководитель.

«Все эти парни останутся на своих местах. Не думаю, что этот период будет активным, как предполагалось. И хорошие игроки вряд ли будут доступны», – подтвердил это мнение менеджер клуба с Запада.

«Если Яннис подождет до лета, у него будет максимальный контроль над своим будущим», – рассудил скаут с Востока.