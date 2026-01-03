Менеджер НБА: «К весне каждая третья игра будет против сливающих сезон команд»

В НБА активизируется дискуссия по поводу борьбы с «танкингом».

В этом чемпионате НБА сообщила об ужесточении борьбы с намеренными сливами сезона и недобросовестным спортивным поведением. В лиге нынешняя ситуация вызывает беспокойство владельцев и менеджеров команд.

Ситуация усложнилась с увеличением количества обменов драфт-пиками с защитой, что заставляет даже команды, не претендующие на высокие места, маневрировать на заключительных этапах сезона, чтобы, например, сохранить выборы в Топ-8 или Топ-10.

«Ситуация будет становиться все более откровенной. К этой весне каждая третья игра будет, скорее всего, против сливающих команд», – рассудил менеджер одного из клубов НБА .

В лиге также считают, что обострение борьбы за высокий выбор на драфте частично стало следствием нового коллективного соглашения, которое усложнило построение команд вокруг высокооплачиваемых ветеранов.

«В 2026 году увидим, как лига будет снова перегибать палку, чтобы справиться с последствиями своих прежних экстремальных решений», – заявил другой руководитель.