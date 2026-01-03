9

Центровой Тони Джекири завершил выступление за ЦСКА по соглашению сторон

ЦСКА расстался с Тони Джекири.

31-летний центровой Тони Джекири проводил свой 3-й сезон за ЦСКА. Московский клуб сообщил о расставании с баскетболистом по соглашению сторон.

Джекири подписал новый контракт летом и набирал 7,7 очка, 4,7 подбора и 1,1 передачи за 19 минут в среднем в этом чемпионате.

«Тони – одна из ключевых фигур наших походов за чемпионскими титулами двух последних сезонов, и мы очень ценим его вклад в успехи ЦСКА. Он проявил себя как классный игрок, отличный товарищ по команде и любимец болельщиков. Благодарю Тони за эти годы в ЦСКА и от души желаю удачи и успехов на новом месте», – сообщил президент клуба Андрей Ватутин в пресс-релизе. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ЦСКА
переходы
logoЦСКА
Тони Джекири
logoЕдиная лига ВТБ
