«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
Эл Хорфорд получил спорное замечание за опеку Шэя Гилджес-Александера.
Эл Хорфорд получил фол в 1-й четверти при защите против Шэя Гилджес-Александера. Решение судьи вызвало возмущение самого игрока и скамейки «Уорриорз». Защитнику Бадди Хилду пришлось оттеснять центрового от арбитра.
Матч завершился крупной победой «Тандер» (131:94).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети MrBuckBuck
