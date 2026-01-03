«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере

Эл Хорфорд получил спорное замечание за опеку Шэя Гилджес-Александера.

Эл Хорфорд получил фол в 1-й четверти при защите против Шэя Гилджес-Александера . Решение судьи вызвало возмущение самого игрока и скамейки «Уорриорз». Защитнику Бадди Хилду пришлось оттеснять центрового от арбитра.

Матч завершился крупной победой «Тандер» (131:94).