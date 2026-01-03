Видео
1

Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков за 28 минут в победной игре с «Голден Стэйт»

Шэй Гилджес-Александер продолжает серию результативных матчей.

Шэй Гилджес-Александер лидирует в НБА по результативности в пересчете на 36 минут (34,8). В победной игре против «Голден Стэйт» (131:94) разыгрывающий «Тандер» набрал 30 очков за 28 минут на площадке, реализовав 10 из 20 попыток с игры, 3 из 5 из-за дуги и 7 из 7 с линии. Также на его счету 7 передач на 3 потери.

В отсутствие своих лидеров ни один из игроков «Уорриорз» не преодолел отметку в 13 очков.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoШэй Гилджес-Александер
logoБаскетбол - видео
logoГолден Стэйт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Двоюродные братья Шэй Гилджес-Александер (39 очков) и Никил Александер-Уокер (30 очков) сошлись в матче «Оклахомы» и «Атланты»
30 декабря 2025, 07:08Видео
Чет Холмгрен и Шэй Гилджес-Александер набрали 56 очков на двоих в разгромной победе над «Филадельфией»
29 декабря 2025, 07:39Видео
29 очков Де’Аарона Фокса помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» в третий раз за две недели
26 декабря 2025, 05:54Видео
Главные новости
Уэйд Болдуин стал MVP 19-го тура Евролиги
12 минут назадФото
«Когда были срочно нужны очки, он набирал их чисто на силе воли». Леброн Джеймс обновил рекорд результативности (31) для 41-летних игроков
сегодня, 11:05
Форвард Крис Силва официально присоединился к «Фенербахче»
сегодня, 10:33Фото
Менеджер НБА: «Не предвижу большой активности перед дедлайном обменов. Но это может привести к безумному лету»
сегодня, 10:08
Дёмин против лучших атлетов на планете: каким его ждали, каким он себя показал
сегодня, 10:00Спецпроект
Менеджер НБА: «К весне каждая третья игра будет против сливающих сезон команд»
сегодня, 09:42
Центровой Тони Джекири завершил выступление за ЦСКА по соглашению сторон
сегодня, 09:28
«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 08:53Видео
Матас Бузелис и Джейлен Уильямс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 08:32Видео
Гилберт Аренас о Уэстбруке: «Не могу назвать его игроком с высоким IQ»
сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 07:08
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 07:03
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 06:51
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
вчера, 18:10
Около 150 местных испанских организаций требуют отменить матч Евролиги «Барселона» – «Маккаби Тель-Авив»
вчера, 16:13