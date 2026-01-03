Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков за 28 минут в победной игре с «Голден Стэйт»

Шэй Гилджес-Александер продолжает серию результативных матчей.

Шэй Гилджес-Александер лидирует в НБА по результативности в пересчете на 36 минут (34,8). В победной игре против «Голден Стэйт » (131:94) разыгрывающий «Тандер» набрал 30 очков за 28 минут на площадке, реализовав 10 из 20 попыток с игры, 3 из 5 из-за дуги и 7 из 7 с линии. Также на его счету 7 передач на 3 потери.

В отсутствие своих лидеров ни один из игроков «Уорриорз» не преодолел отметку в 13 очков.