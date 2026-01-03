Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»

Сегодня в рамках Адриатической лиги пройдут четыре матча.

«Борац Чачак» примет «Партизан», «Цедевита-Олимпия» – «Спартак Суботица» Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа A Положение команд : Дубай ОАЭ – 10-0, Партизан Сербия – 9-1, Клуж Румыния – 8-3, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-4, ФМП Сербия – 4-6, Борац Чачак Сербия – 3-7, Сплит Хорватия – 3-8, КРКА Словения – 2-9, Студентски центар Черногория – 2-9. Группа B Положение команд: Цедевита-Олимпия Словения – 9-2, Будучность Черногория – 9-2, Црвена Звезда Сербия – 7-3, Спартак Суботица Сербия – 6-5, Босна Роял Босния и Герцеговина – 5-6, Задар Хорватия – 4-8, Мега Сербия – 3-8, Илирия Словения – 4-7, Вена Австрия – 2-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.