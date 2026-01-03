0

Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК

Сегодня в рамках чемпионата Греции пройдут три матча.

«Миконос» встретится с ПАОКом, «Промитеас» примет АЕК.

Чемпионат Греции 

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос – 11-0, Панатинаикос – 10-1, ПАОК – 9-2, АЕК – 7-4, Промитеас – 6-5, Перистери – 5-6, Арис – 5-6, Ираклис – 5-6, Миконос – 5-6, Кардицас – 4-7, Марусси – 2-9, Колоссос – 2-9, Паниониос – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

