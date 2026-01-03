3

Гилберт Аренас о Уэстбруке: «Не могу назвать его игроком с высоким IQ»

Гилберт Аренас назвал одну из главных проблем Расселла Уэстбрука.

Экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал, почему не может назвать Расселла Уэстбрука из «Кингз» обладателем высокого баскетбольного IQ. 

«Я не могу назвать его игроком с высоким IQ. Нет.

Высокий IQ подразумевает понимание тайминга в момент владения, понимание того, что необходимо в конкретной ситуации. Именно это определяет возможности игрока в четвертой четверти. У успешного игрока в четвертой четверти действительно высокий IQ, он понимает как надо управлять скоростью и телом. Проблема Расса всегда заключалась в том, что он играет одинаково как в первой четверти, так и в четвертой.

Отсюда все эти постоянные непредсказуемые действия, героизм. Игра замедляется, необходимо больше думать, подстраиваться, реагировать. Поэтому я бы не отнес Расса к категории игроков с высоким IQ. Трипл-дабл-машина, потрясающий баскетболист, но когда дело доходит до мышления в игре на высоком уровне, мой ответ нет», – заявил Аренас.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: joebuddenclips/fanpage
