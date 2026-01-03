Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.
«Варезе» встретится с «Наполи».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
Положение команд: Брешия – 11-2, Виртус – 11-2, Трапани Шарк – 10-3, Венеция – 9-4, Дертона – 9-4, Милан – 9-4, Триест – 6-7, Наполи – 6-7, Ваноли Кремона – 5-8, Тренто – 5-8, Удине – 5-8, Динамо Сассари – 5-8, Варезе – 5-8, Канту – 3-10, Реджо-Эмилия – 3-10, Тревизо – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости