Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»

Сегодня в рамках чемпионата Италии пройдет один матч.

«Варезе» встретится с «Наполи». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 11-2, Виртус – 11-2, Трапани Шарк – 10-3, Венеция – 9-4, Дертона – 9-4, Милан – 9-4, Триест – 6-7, Наполи – 6-7, Ваноли Кремона – 5-8, Тренто – 5-8, Удине – 5-8, Динамо Сассари – 5-8, Варезе – 5-8, Канту – 3-10, Реджо-Эмилия – 3-10, Тревизо – 2-11. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.