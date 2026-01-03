0

Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»

Сегодня в чемпионате Турции пройдут три матча.

«Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд:Бешикташ – 13-0, Фенербахче – 11-2, Бахчешехир – 10-3, Тюрк Телеком – 9-4, Трабзонспор – 8-5, Галатасарай – 7-6, Анадолу Эфес – 7-6, Тофаш – 7-7, Эсенлер Эроспор – 7-6, Мерсин – 5-7, Петким Спор – 5-8, Бурсаспор – 5-8, Меркезефенди – 4-9, Маниса – 3-10, Каршияка – 3-11, Бююкчекмедже – 2-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
