Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
Сегодня в чемпионате Турции пройдут три матча.
«Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд:Бешикташ – 13-0, Фенербахче – 11-2, Бахчешехир – 10-3, Тюрк Телеком – 9-4, Трабзонспор – 8-5, Галатасарай – 7-6, Анадолу Эфес – 7-6, Тофаш – 7-7, Эсенлер Эроспор – 7-6, Мерсин – 5-7, Петким Спор – 5-8, Бурсаспор – 5-8, Меркезефенди – 4-9, Маниса – 3-10, Каршияка – 3-11, Бююкчекмедже – 2-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
