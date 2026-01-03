0

ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи

Сегодня в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.

«Ховентуд» встретится с «Тенерифе». «Бреоган» примет «Уникаху».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 12-1, Мурсия – 10-3, Валенсия – 10-2, Тенерифе – 9-4, Барселона –9-4, Ховентуд – 8-5, Уникаха – 8-5, Баскония – 7-5, Жирона – 6-7, Гран-Канария – 5-7, Бильбао – 5-8, Манреса – 5-8, Бреоган – 5-8, Форса Льейда – 5-8, Сарагоса – 4-8, Андорра – 4-9, Сан-Пабло Бургос – 2-11, Гранада – 1-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoУникаха
logoчемпионат Испании
logoБреоган
результаты
logoМурсия
logoХовентуд
logoТенерифе
logoГранада
logoСан-Пабло Бургос
logoГран-Канария
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Реал» взял верх над «Мурсией», «Уникаха» справилась с «Ховентудом» и другие результаты
30 декабря 2025, 22:06
ACB. «Ховентуд» обыграл «Бреоган», «Баскония» победила «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
27 декабря 2025, 21:59
ACB. 30 очков Майкла Форреста принесли «Мурсии» победу над «Валенсией», «Барселона» выиграла у «Ховентуда» и другие результаты
21 декабря 2025, 20:11
Главные новости
«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
9 минут назадВидео
Матас Бузелис и Джейлен Уильямс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
30 минут назадВидео
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков за 28 минут в победной игре с «Голден Стэйт»
сегодня, 07:50Видео
Гилберт Аренас о Уэстбруке: «Не могу назвать его игроком с высоким IQ»
сегодня, 07:04
Стив Керр о пропуске Кумингой матча с «Тандер»: «Он травмировался прямо перед игрой. Понятия не имею, насколько все серьезно»
сегодня, 06:42
Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 65 очков на двоих в победной игре с «Мемфисом»
сегодня, 06:40Видео
Кавай Ленард: «Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, но работаем над этим»
сегодня, 06:32
Донован Митчелл: «Отдаю должное Джейлону Тайсону. Он взял на себя Джамала Мюррэя после перерыва»
сегодня, 06:30
Макс Кристи о пользе от Энтони Дэвиса: «Его защитное присутствие не всегда отражается в протоколе»
сегодня, 06:20
Рэджон Рондо о единственном случае, когда он чувствовал себя беспомощным на площадке: «Против Леброна в 6-м матче»
сегодня, 06:07
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 07:08
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 07:03
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
вчера, 18:10
Около 150 местных испанских организаций требуют отменить матч Евролиги «Барселона» – «Маккаби Тель-Авив»
вчера, 16:13
Американец Малакай Флинн будет выступать за сборную Турции
вчера, 07:32