ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
Сегодня в рамках чемпионата Испании пройдут четыре матча.
«Ховентуд» встретится с «Тенерифе». «Бреоган» примет «Уникаху».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Реал – 12-1, Мурсия – 10-3, Валенсия – 10-2, Тенерифе – 9-4, Барселона –9-4, Ховентуд – 8-5, Уникаха – 8-5, Баскония – 7-5, Жирона – 6-7, Гран-Канария – 5-7, Бильбао – 5-8, Манреса – 5-8, Бреоган – 5-8, Форса Льейда – 5-8, Сарагоса – 4-8, Андорра – 4-9, Сан-Пабло Бургос – 2-11, Гранада – 1-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
