Стив Керр о пропуске Кумингой матча с «Тандер»: «Он травмировался прямо перед игрой. Понятия не имею, насколько все серьезно»
Стив Керр объяснил пропуск Кумингой очередного матча.
Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр прокомментировал очередной невыход на площадку форварда Джонатана Куминги.
«Голден Стэйт» провел матч с «Оклахомой» (94:131) на фоне серьезных кадровых трудностей. Ожидалось, что потерявший место в ротации Куминга получит шанс проявить себя, но перед игрой выяснилось, что его беспокоит спина.
Журналист: Когда Куминга получил травму?
Керр: Прямо перед игрой.
Журналист: Есть ли у вас опасения, что там может быть что-то серьезное?
Керр: Не зная я. Понятия не имею.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
