Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 65 очков на двоих в победной игре с «Мемфисом»

«Лейкерс» выиграли за счет своих главных звезд.

«Лейкерс» обыграли «Гриззлис» у себя дома – 128:121.

Разыгрывающий Лука Дончич и форвард Леброн Джеймс взяли на себя основную нагрузку в нападении, набрав 65 очков на двоих.

У Дончича 34 очка (8 из 18 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 17 из 20 с линии), 6 подборов, 8 передач на 6 потерь и 2 перехвата.

На счету Джеймса 31 очко (12 из 18 с игры, 1 из 5 трехочковых, 6 из 6 с линии), 9 подборов и 6 передач на 4 потери.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
