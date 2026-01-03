Кавай Ленард: «Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, но работаем над этим»

Кавай Ленард оценил положение «Клипперс».

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард оценил уровень команды, которая выдала 6-матчевую победную серию после провального старта сезона.

«Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, у нас отрицательный баланс в таблице, но мы работаем над этим.

На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы быть лучше как индивидуально, так и с командной точки зрения. Возможно, «Клипперс » не являются претендентом, но надо продолжать бороться.

Из положительных моментов в последнее время надо отметить то, что мы стали попадать из-за дуги. Это важно. У нас стал появляться темп. Еще мы более активны в защите, что позволяет чаще убегать в быстрые атаки», – заявил Ленард.