Кавай Ленард: «Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, но работаем над этим»
Кавай Ленард оценил положение «Клипперс».
Лидер «Клипперс» Кавай Ленард оценил уровень команды, которая выдала 6-матчевую победную серию после провального старта сезона.
«Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, у нас отрицательный баланс в таблице, но мы работаем над этим.
На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы быть лучше как индивидуально, так и с командной точки зрения. Возможно, «Клипперс» не являются претендентом, но надо продолжать бороться.
Из положительных моментов в последнее время надо отметить то, что мы стали попадать из-за дуги. Это важно. У нас стал появляться темп. Еще мы более активны в защите, что позволяет чаще убегать в быстрые атаки», – заявил Ленард.
