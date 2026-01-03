2

Кавай Ленард: «Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, но работаем над этим»

Кавай Ленард оценил положение «Клипперс».

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард оценил уровень команды, которая выдала 6-матчевую победную серию после провального старта сезона.

«Хорошие команды в Топ-8 или выше. Мы пока не там, у нас отрицательный баланс в таблице, но мы работаем над этим.

На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы быть лучше как индивидуально, так и с командной точки зрения. Возможно, «Клипперс» не являются претендентом, но надо продолжать бороться.

Из положительных моментов в последнее время надо отметить то, что мы стали попадать из-за дуги. Это важно. У нас стал появляться темп. Еще мы более активны в защите, что позволяет чаще убегать в быстрые атаки», – заявил Ленард.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Джоуи Линн
logoКавай Ленард
logoНБА
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кавай Ленард набрал 45 очков (20 в четвертой четверти) и помог «Клипперс» продлить победную серию до 6 игр
вчера, 06:52Видео
Тайрон Лю: «Мы могли сдаться, но выросли всей командой и поняли, что должны делать»
31 декабря 2025, 11:55
33+5+5 от Кавая Ленарда позволили «Клипперс» одержать 5-ю победу подряд
31 декабря 2025, 08:20Видео
Кавай Ленард и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА
29 декабря 2025, 20:59
Главные новости
«Уорриорз» были шокированы увиденным арбитром фолом Эла Хорфорда на Шэе Гилджес-Александере
6 минут назадВидео
Матас Бузелис и Джейлен Уильямс – авторы лучших моментов игрового дня НБА
27 минут назадВидео
Шэй Гилджес-Александер набрал 30 очков за 28 минут в победной игре с «Голден Стэйт»
сегодня, 07:50Видео
Гилберт Аренас о Уэстбруке: «Не могу назвать его игроком с высоким IQ»
сегодня, 07:04
Стив Керр о пропуске Кумингой матча с «Тандер»: «Он травмировался прямо перед игрой. Понятия не имею, насколько все серьезно»
сегодня, 06:42
Лука Дончич и Леброн Джеймс набрали 65 очков на двоих в победной игре с «Мемфисом»
сегодня, 06:40Видео
Донован Митчелл: «Отдаю должное Джейлону Тайсону. Он взял на себя Джамала Мюррэя после перерыва»
сегодня, 06:30
Макс Кристи о пользе от Энтони Дэвиса: «Его защитное присутствие не всегда отражается в протоколе»
сегодня, 06:20
Рэджон Рондо о единственном случае, когда он чувствовал себя беспомощным на площадке: «Против Леброна в 6-м матче»
сегодня, 06:07
НБА. «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт», 65 очков Дончича и Леброна на двоих помогли «Лейкерс» справиться с «Мемфисом» и другие результаты
сегодня, 06:04
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Борац Чачак» сыграет с «Партизаном», «Цедевита-Олимпия» примет «Спартак Суботица»
сегодня, 07:17
Чемпионат Греции. «Миконос» примет ПАОК, «Промитеас» – АЕК
сегодня, 07:08
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Наполи»
сегодня, 07:03
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» примет «Петким Спор», «Трабзонспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»
сегодня, 06:58
ACB. «Ховентуд» сыграет с «Тенерифе», «Бреоган» примет «Уникаху» и другие матчи
сегодня, 06:51
Чемпионат Турции. «Каршияка» примет «Тофаш»
вчера, 18:10
Еврокубок. «Нептунас» примет «Венецию», «Ульм» встретится с «Литкабелисом»
вчера, 08:41
Адриатическая лига. «Босна Роял» сыграет против «Задара»
вчера, 18:10
ACB. «Бильбао» встретится с «Валенсией», «Барселона» сыграет с «Сарагосой» и другие матчи
вчера, 18:10
Около 150 местных испанских организаций требуют отменить матч Евролиги «Барселона» – «Маккаби Тель-Авив»
вчера, 16:13