Донован Митчелл: «Отдаю должное Джейлону Тайсону. Он взял на себя Джамала Мюррэя после перерыва»
Донован Митчелл отметил защитный вклад Джейлона Тайсона.
«Кливленд» смог справиться с «Денвером», несмотря на активный старт разыгрывающего Джамала Мюррэя (113:108).
«Должен отметить Джейлона Тайсона. У Джамала Мюррэя было 30 (28) к середине. А закончил он с 34 очками.
В перерыве мы с Кенни Эткинсоном поставили перед Тайсоном цель взять его на себя. И он справился с этой задачей», – заявил Донован Митчелл после матча.
23-летний защитник Джейлон Тайсон вышел в стартовом составе, отыграл 24 минуты и закончил встречу с 8 очками и 5 подборами.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети RealCavsFans
