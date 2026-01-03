Донован Митчелл: «Отдаю должное Джейлону Тайсону. Он взял на себя Джамала Мюррэя после перерыва»

Донован Митчелл отметил защитный вклад Джейлона Тайсона.

«Кливленд » смог справиться с «Денвером », несмотря на активный старт разыгрывающего Джамала Мюррэя (113:108).

«Должен отметить Джейлона Тайсона . У Джамала Мюррэя было 30 (28) к середине. А закончил он с 34 очками.

В перерыве мы с Кенни Эткинсоном поставили перед Тайсоном цель взять его на себя. И он справился с этой задачей», – заявил Донован Митчелл после матча.

23-летний защитник Джейлон Тайсон вышел в стартовом составе, отыграл 24 минуты и закончил встречу с 8 очками и 5 подборами.