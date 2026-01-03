Макс Кристи о пользе от Энтони Дэвиса: «Его защитное присутствие не всегда отражается в протоколе»

Макс Кристи поддержал Энтони Дэвиса.

Защитник «Мэверикс» Макс Кристи заявил, что звездный «большой» Энтони Дэвис оказывает на игру больше влияния, чем принято думать, даже не демонстрируя крупных цифр.

Дэвис ранее вернулся в состав после травмы, набрав 13 очков и 8 подборов в проигранном матче с «Сиксерс».

«Его защитное присутствие не всегда отражается в статистическом протоколе.

Способность Эй Ди останавливать атакующих игроков заставляет их задумываться перед каждым броском, когда они двигаются к нашему кольцу.

Еще один важный аспект его игры – умение и готовность пасовать. Соперник часто пытается ставить против Энтони дабл-тим. В таких ситуациях он часто находит открытых партнеров, что важно для нашей команды», – считает Кристи.