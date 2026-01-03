Рэджон Рондо о единственном случае, когда он чувствовал себя беспомощным на площадке: «Против Леброна в 6-м матче»

  • Спортс
Рэджон Рондо вспомнил великий матч Леброна Джеймса.

Экс-игрок «Селтикс» Рэджон Рондо стал гостем подкаста Танасиса Адетокумбо и рассказал о единственном случае, когда он понимал, что никто в его команде не может остановить игрока соперника.

По словам Рондо, такое случилось в 6-матче финала Востока 2012 года, когда представлявший «Майами» Леброн Джеймс спас свою команду от вылета из плей-офф (45 очков, 15 подборов и 5 передач).

«В тот вечер у нас не было ответа на действия Брона. Сколько он там набрал, 45 или 46? Мы все были бессильны что-либо сделать.

Это был болезненный момент, потому что обычно мы всегда находили выход из разных ситуаций, но тогда мне все стало понятно просто по его глазам. Как мне кажется, тот матч вывел наследие и карьеру Джеймса на новый уровень», – считает Рондо.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Witness King James
