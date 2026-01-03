Видео
Райан Роллинз набрал 29 очков, реализовав 6 из 7 попыток из-за дуги в игре с «Шарлотт»

Райан Роллинз продолжает делать заявку на статус «Самого прогрессирующего».

23-летний разыгрывающий «Милуоки» Райан Роллинз снова продемонстрировал свой прогресс в победной встрече с «Хорнетс» (122:121).

В активе защитника 29 очков, 8 передач на 1 потерю, 4 подбора, 3 перехвата и 1 блок-шот.

Роллинз реализовал 11 из 13 бросков с игры, 6 из 7 из-за дуги и 1 и 1 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Милуоки»
