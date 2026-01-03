Кэм Томас не стал отвечать на вопрос о выходе со скамейки в «Нетс»
Конкурент Егора Дёмина отреагировал на перевод на скамейку.
Защитник «Бруклина» Кэм Томас во время пресс-конференции после поражения от «Хьюстона» не захотел отвечать на вопрос о решении главного тренера выпускать его со скамейки.
«Без комментариев», – заявил Томас.
Кэм начинал сезон в стартовой пятерке, но затем пропустил 20 матчей из-за травмы задней поверхности бедра, его место в основе занял россиянин Егор Дёмин. В декабре «Нетс» выдали результат 7-3, так что после возвращения 24-летний снайпер начинает игры на скамейке.
