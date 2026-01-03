Дени Авдия оформил крупный дабл-дабл (34 + 11 передач) в победной игре с «Пеликанс»

Дени Авдия отличился в игре с «Новым Орлеаном».

«Блэйзерс» одержали победу в гостевом матче с «Пеликанс» – 122:109.

Форвард Дени Авдия стал ключевым игроком матча. На его счету дабл-дабл – 34 очка, 11 передач на 2 потери, 7 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

Авдия реализовал 10 из 19 бросков с игры, 3 из 5 трехочковых и 11 из 14 штрафных.

Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон ответил ему своими 35 очками и 8 подборами за 31 минуту при 15 точных из 26 бросков с игры и 5 из 8 с линии, но этого не хватило для борьбы за победу.