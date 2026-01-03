Дабл-дабл Янниса Адетокумбо (30+10+5) позволил «Бакс» справиться с «Хорнетс»

Яннис Адетокумбо привел «Милуоки» к тяжелой победе над «Шарлотт».

«Бакс» справились с «Хорнетс» у себя дома, одержав победу с минимальным преимуществом – 122:121.

На счету лидера команды форварда Янниса Адетокумбо дабл-дабл – 30 очков, 10 подборов и 5 передач на 3 потери. Адетокумбо реализовал 11 из 18 бросков с игры и 8 из 8 штрафных.