Яннис Адетокумбо сам нарисовал комбинацию, которая привела к победному аллей-упу в матче с «Хорнетс»

Яннис Адетокумбо облегчил жизнь Дока Риверса.

Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо во время тайм-аута сам придумал комбинацию, которая в итоге привела к победному аллей-упу в матче с «Хорнетс» (122:121).

За 8,8 секунды до сирены «Милуоки » уступал «Шарлотт » со счетом 120:121. Камера показала домашнюю команду, которая готовилась к решающей атаке. Вместо главного тренера Дока Риверса звездный форвард сам показывал Кевину Портеру-младшему, на какие действия от него рассчитывает после возобновления игры.

В активе грека 30 очков, 10 подборов и 5 передач.