Яннис Адетокумбо сам нарисовал комбинацию, которая привела к победному аллей-упу в матче с «Хорнетс»
Яннис Адетокумбо облегчил жизнь Дока Риверса.
Лидер «Бакс» Яннис Адетокумбо во время тайм-аута сам придумал комбинацию, которая в итоге привела к победному аллей-упу в матче с «Хорнетс» (122:121).
За 8,8 секунды до сирены «Милуоки» уступал «Шарлотт» со счетом 120:121. Камера показала домашнюю команду, которая готовилась к решающей атаке. Вместо главного тренера Дока Риверса звездный форвард сам показывал Кевину Портеру-младшему, на какие действия от него рассчитывает после возобновления игры.
В активе грека 30 очков, 10 подборов и 5 передач.
