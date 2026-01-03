Скотти Барнс о низком результате в голосовании на Матч звезд: «Не скажу, что удивлен»
Скотти Барнс о голосовании за Матч звезд НБА.
Форвард «Рэпторс» Скотти Барнс отреагировал на то, что не попал даже в Топ-20 игроков Восточной конференции по итогам первого раунда голосования болельщиков на Матч всех звезд.
«Не скажу, что удивлен таким результатам. Как-то так все устроено. Моя главная цель – выигрывать матчи.
В конце сезона, когда выйдет рейтинг лучших оборонительных игроков, эта история будет волновать меня сильнее», – признался Барнс.
Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович ранее заявил, что Барнс должен участвовать в Матче всех звезд.
В этом сезоне Скотти набирает в среднем 19,1 очка, 8,6 подбора и 5,3 передачи за матч.
