Скотти Барнс о низком результате в голосовании на Матч звезд: «Не скажу, что удивлен»

Скотти Барнс о голосовании за Матч звезд НБА.

Форвард «Рэпторс» Скотти Барнс отреагировал на то, что не попал даже в Топ-20 игроков Восточной конференции по итогам первого раунда голосования болельщиков на Матч всех звезд.

«Не скажу, что удивлен таким результатам. Как-то так все устроено. Моя главная цель – выигрывать матчи.

В конце сезона, когда выйдет рейтинг лучших оборонительных игроков, эта история будет волновать меня сильнее», – признался Барнс.

Главный тренер «Торонто » Дарко Раякович ранее заявил, что Барнс должен участвовать в Матче всех звезд.

В этом сезоне Скотти набирает в среднем 19,1 очка, 8,6 подбора и 5,3 передачи за матч.