«Нет повода «Зажигать луч». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.
Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона:
Ну привет, «Клипперс»!
И «Голден Стэйт»!
«Бостон» на подъеме.
«Лейкерс» на явном спаде.
«Индиана» все не может победить.
«Детройт» – точно лучший на Востоке.
«Оклахома» все еще лучшая на Западе.
Повторения финала, видимо, не будет.
Нет повода «Зажигать луч».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
