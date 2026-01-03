Фото
2

«Нет повода «Зажигать луч». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Аналитик Кирк Голдсберри выложил новый график эффективности клубов НБА.

Среди наблюдений Кирка Голдсберри за последние 10 матчей регулярного сезона:

  1. Ну привет, «Клипперс»!

  2. И «Голден Стэйт»!

  3. «Бостон» на подъеме.

  4. «Лейкерс» на явном спаде.

  5. «Индиана» все не может победить.

  6. «Детройт» – точно лучший на Востоке.

  7. «Оклахома» все еще лучшая на Западе.

  8. Повторения финала, видимо, не будет.

  9. Нет повода «Зажигать луч».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
