Шэй Гилджес-Александер признан «Спортсменом года» по версии Sports Illustrated
Sports Illustrated назвал «Спортсмена года».
Издание Sports Illustrated выбрало ежегодного победителя в категории «Спортсмен года». В этот раз им стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. В предыдущий раз награда доставалась баскетболисту в 2022 году, когда ее получил Стеф Карри.
Гилджес-Александер стал MVP НБА сезона-2024/25, MVP финала, самым результативным игроком сезона, а также помог своей команде взять титул.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sports Illustrated
