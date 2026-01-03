Шэй Гилджес-Александер признан «Спортсменом года» по версии Sports Illustrated

Sports Illustrated назвал «Спортсмена года».

Издание Sports Illustrated выбрало ежегодного победителя в категории «Спортсмен года». В этот раз им стал разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер. В предыдущий раз награда доставалась баскетболисту в 2022 году, когда ее получил Стеф Карри.

Гилджес-Александер стал MVP НБА сезона-2024/25, MVP финала, самым результативным игроком сезона, а также помог своей команде взять титул.