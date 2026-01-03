«Лейкерс» приняли важное решение по Далтону Кнехту.

Легкий форвард Далтон Кнехт возвращается в ротацию «Лейкерс». Об этом рассказал главный тренер Джей Джей Редик.

По словам специалиста, Кнехт будет снова получать игровое время в «обозримом будущем». Для того, чтобы закрепиться в составе, снайпер должен «выкладываться на полную».

В нынешнем сезоне Кнехт принял участие в 27 матчах, получая в среднем 13 минут игрового времени – 5,4 очка и 35,3% из-за дуги. Недавно 24-летний баскетболист был отправлен в G-лигу, где играл за фарм-команду «озерников».

Калифорнийцы из-за травм потеряли Гэйба Винсента (спина), Руи Хатимуру (икроножная мышца) и Остина Ривза (икроножная мышца).