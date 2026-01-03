Джош Харт пропустит еще как минимум одну неделю

«Никс» рассказали о состоянии Джоша Харта.

Защитник «Нью-Йорка » Джош Харт продолжает восстановление от травмы голеностопа и будет повторно осмотрен через одну неделю.

Харт, который повредил сустав в рождественском матче с «Кавальерс», получил разрешение на возобновление тренировочного процесса на площадке в индивидуальном режиме.

В четырех матчах без Харта у «Никс» результат 2-2. В 28 проведенных встречах сезона игрок стартовой пятерки набирает в среднем 12,3 очка, 8,0 подбора, 5,1 передачи и 1,4 перехвата.