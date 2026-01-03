Фото
Купер Флэгг и Кон Книппел во второй раз стали лучшими новичками месяца по итогам декабря

НБА назвала лучших новичков декабря.

Купер Флэгг (1-й номер драфта) и Кон Книппел (4-й) продолжают идти бок о бок в соревновании за титул лучшего новичка в НБА. Форварды «Далласа» и «Шарлотт» во второй раз выбраны новичками месяца по итогам декабря.

Флэгг набирал 23,5 очка, 6,2 подбора и 4,8 передачи в среднем.

У Книппела в активе 20,8 очка и 4,7 подбора при 46,2% точности из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
