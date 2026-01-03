Джейлен Браун: «При все уважении, но ШГА и Брансон не были лучше меня в декабре»
Джейлен Браун считает, что НБА проигнорировала его игру в декабре.
Лидер «Бостона» Джейлен Браун во время стрима отреагировал на новость о признании Шэя Гилджес-Александера и Джейлена Брансона лучшими игроками декабря в НБА.
«Не хочу сказать про них ничего плохого, при все уважении к ним, но ШГА и Брансон не были лучше меня в декабре», – заявил Браун.
«Селтикс» завершили декабрь с результатом 10-3.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости